Японские пограничники спасли у берегов Хоккайдо российскую яхтсменку
- Reuters
Как сообщает ТАСС, 2 июня её заметил патрульный самолёт японского Управления безопасности на море.
Женщина подала сигнал бедствия, и к ней на помощь направили сторожевик, который отбуксировал яхту в ближайший порт Иванаи.
Отмечается, что на яхте вышла из строя система, управляющая парусами. После ремонта россиянка намерена продолжить путь из Владивостока в Израиль.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае из-за непогоды перевернулась яхта, на борту которой находились пять человек.