Японские пограничники спасли у берегов Хоккайдо российскую яхтсменку

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Береговая охрана Японии спасла на западном побережье острова Хоккайдо россиянку, яхта которой терпела бедствие.
Японские пограничники спасли у берегов Хоккайдо российскую яхтсменку
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, 2 июня её заметил патрульный самолёт японского Управления безопасности на море.

Женщина подала сигнал бедствия, и к ней на помощь направили сторожевик, который отбуксировал яхту в ближайший порт Иванаи.

Отмечается, что на яхте вышла из строя система, управляющая парусами. После ремонта россиянка намерена продолжить путь из Владивостока в Израиль.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае из-за непогоды перевернулась яхта, на борту которой находились пять человек. 

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