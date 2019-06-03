В МИД России предупредили о последствиях позиции Киева в суде ООН

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Позиция Киева, попытавшегося обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил на слушаниях в Гааге замглавы департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев.
В МИД России предупредили о последствиях позиции Киева в суде ООН
  • РИА Новости

Он назвал данное соглашение одним из краеугольных камней современного международного права и отметил, что Россия придаёт большое внимание его выполнению.

«Уважаемый суд, ваше решение будет иметь особое значение для целостности конвенции, для гармоничного использования её механизмов мониторинга, наконец, для поддержания её задач», — цитирует Лукьянцева РИА Новости.

Представитель российской делегации напомнил, что ранее суд уже рассматривал доводы украинской стороны и счёл их в целом неубедительными.

Дипломат обратил внимание на несоблюдение Украиной процедурных условий для обращения в суд.

«Её попытки обойти эти предварительные условия не только не соответствуют конвенции, но также пагубны для режима конвенции и для прав, которые она охраняет», — сказал он.

Ранее МИД заявил, что Украина пытается недобросовестно задействовать механизмы конвенций по делу против России в Международном суде ООН.

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