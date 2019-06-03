Lada Vesta SW Cross поступила на службу в полицию словацкого Гуменне

Муниципальная полиция города Гуменне на востоке Словакии приобрела новый служебный автомобиль — российский Lada Vesta SW Cross.

Об этом сообщается на сайте региона.

Как уточнили местные власти, стоимость машины составила около €14 тыс., она приобретена в лизинг.

С получением Lada Vesta SW Cross число транспортных средств в автомобильном парке полицейских Гуменне возросло до трёх.

Как передаёт Nation News, решение о покупке новой машины было принято в связи с устареванием KIA Ceed и Skoda Fabia, которые уже несколько лет находятся в распоряжении местной полиции.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на «Автостат» сообщила, какие кроссоверы наиболее популярны среди россиян.