Lada Vesta SW Cross поступила на службу в полицию словацкого Гуменне
- © humenne.sk
Об этом сообщается на сайте региона.
Как уточнили местные власти, стоимость машины составила около €14 тыс., она приобретена в лизинг.
С получением Lada Vesta SW Cross число транспортных средств в автомобильном парке полицейских Гуменне возросло до трёх.
Как передаёт Nation News, решение о покупке новой машины было принято в связи с устареванием KIA Ceed и Skoda Fabia, которые уже несколько лет находятся в распоряжении местной полиции.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на «Автостат» сообщила, какие кроссоверы наиболее популярны среди россиян.