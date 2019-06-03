Песков: многие вопросы США и России нужно решить на уровне президентов

Россия выступает за решение многих стратегических вопросов с помощью диалога Москвы и Вашингтона на уровне президентов, так как на более низком уровне существующие проблемы решить невозможно. Об этом в интервью программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что встречи нужны. Мы видим на повестке дня множество вопросов, стратегических вопросов, которые необходимо решать на уровне двух президентов. На более низком уровне эти проблемы решить невозможно», — отметил он.

По его словам, в отсутствие диалога на высшем уровне решение этих проблем пробуксовывает.

«Мы понимаем, что множество вопросов поступает с американской стороны, и лидерам их также необходимо обсудить», — подчеркнул Песков, добавив, что непроведение встреч «нелогично и противоречит национальным интересам наших двух стран».

«Но мы не можем, как говорится, быть святее Папы Римского», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что с самого начала президентства Дональда Трампа Владимир Путин выражал готовность выстраивать с Вашингтоном хорошие отношения, а также «пытаться устранить ущерб, нанесённый президентом Обамой в последний месяц его пребывания в должности».

«К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперёд они не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать», — заявил Песков.

Ранее Песков выразил надежду, что полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа произойдёт.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи Путина с госсекретарём США Майком Помпео стороны выразили готовность к восстановлению каналов общения и выправлению отношений между двумя странами.