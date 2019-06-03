В Израиле умер последний из участников восстания в «Собиборе»

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Последний участник восстания в концлагере «Собибор» Семён Розенфельд скончался в Израиле на 97-м году жизни.
В Израиле умер последний из участников восстания в «Собиборе»
  • ©wikipedia.org

«Скончался Семён Розенфельд, последний из выживших узников «Собибора». Свыше 250 тыс. евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле», — написал в своём Twitter пресс-секретарь израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

Розенфельд в годы войны был красноармейцем, участвовал в восстании вместе с его лидером, советским офицером Александром Печерским.

Ранее Российское военно-историческое общество обратилось в Европейский совет с просьбой оказать влияние на ситуацию вокруг реконструкции мемориала «Собибор» в Польше.

Отмечалось, что Варшава отклонила все заявки Москвы на участие в восстановлении музея на месте нацистского концлагеря.

Подробнее — в материале RT.

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