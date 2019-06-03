В Израиле умер последний из участников восстания в «Собиборе»

Последний участник восстания в концлагере «Собибор» Семён Розенфельд скончался в Израиле на 97-м году жизни.

«Скончался Семён Розенфельд, последний из выживших узников «Собибора». Свыше 250 тыс. евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле», — написал в своём Twitter пресс-секретарь израильского внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

Semyon Rosenfeld, the last living survivor of the Sobibor death camp, passed away. More than 250 thousand Jews were exterminated in this German death camp built on Polish soil. We remember all the victims, as well as the heroes of the Sobibor uprising. We will never forget 🇮🇱 pic.twitter.com/AslQ6bMfxz — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 3 июня 2019 г.

Розенфельд в годы войны был красноармейцем, участвовал в восстании вместе с его лидером, советским офицером Александром Печерским.

Ранее Российское военно-историческое общество обратилось в Европейский совет с просьбой оказать влияние на ситуацию вокруг реконструкции мемориала «Собибор» в Польше.

Отмечалось, что Варшава отклонила все заявки Москвы на участие в восстановлении музея на месте нацистского концлагеря.

Подробнее — в материале RT.