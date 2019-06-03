СМИ: Ким Чен Ын пришёл на концерт с «уволенным» чиновником
Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
По данным ЦТАК, Ким Чен Ын и Ким Ён Чхоль пришли на концерт офицерских жён.
Южнокорейская газета «Чосон Ильбо» ранее заявила, что Ким Ён Чхоля якобы «отправили на каторгу в провинцию Чагандо».
Также издание заявляло о казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля и ещё четырёх высокопоставленных источников, принимавших участие в подготовке саммита с США в Ханое.