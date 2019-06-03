СМИ: Ким Чен Ын пришёл на концерт с «уволенным» чиновником

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт в КНДР вместе с главой отдела ЦК Трудовой партии Кореи по воссоединению Ким Ён Чхолем, об увольнении которого ранее сообщали южнокорейские СМИ.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын и Ким Ён Чхоль пришли на концерт офицерских жён.

Южнокорейская газета «Чосон Ильбо» ранее заявила, что Ким Ён Чхоля якобы «отправили на каторгу в провинцию Чагандо».

Также издание заявляло о казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля и ещё четырёх высокопоставленных источников, принимавших участие в подготовке саммита с США в Ханое.

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