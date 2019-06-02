В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние две недели — 21 тыс., из них 90 случаев закончились летальным исходом», — указано в тексте.

Основными переносчиками заболевания являются комары.

В целях профилактики необходимо, в частности, носить одежду, закрывающую части тела, использовать отпугивающие насекомых средства.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах, сыпью и тошнотой.

Ранее россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.