В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
«С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние две недели — 21 тыс., из них 90 случаев закончились летальным исходом», — указано в тексте.
Основными переносчиками заболевания являются комары.
В целях профилактики необходимо, в частности, носить одежду, закрывающую части тела, использовать отпугивающие насекомых средства.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах, сыпью и тошнотой.
Ранее россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.