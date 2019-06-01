МВД Франции назвало число участников протестов «жёлтых жилетов» 1 июня

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В Министерстве внутренних дел Франции рассказали, сколько человек приняли участие в акциях «жёлтых жилетов» 1 июня.
МВД Франции назвало число участников протестов «жёлтых жилетов» 1 июня
  • © Jerome Gilles/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает France Info.

Отмечается, что, по данным на 19:00 мск, в манифестациях «жёлтых жилетов» по всей стране приняли участие около 9,5 тыс. человек.

В Париже, согласно последней информации, на акции протеста вышли 1,5 тыс. человек.

По данным самих организаторов акций, в нынешних демонстрациях во Франции участвовали около 23 тыс. человек.

1 июня во Франции состоялась 29-я акция протеста «жёлтых жилетов». 

RT вёл прямую трансляцию.

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