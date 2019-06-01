WSJ: США отложили санкции против Ирана для «снятия напряжённости»

Белый дом отложил введение новых санкций против иранской нефтехимической промышленности с целью ослабления напряжённости, которая «может выйти из под контроля».

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Решение отложить санкции последовало за «жаркой риторикой» в отношениях Вашингтона и Тегерана после заявлений о возможной причастности Ирана к инциденту с саудовскими танкерами у берегов ОАЭ, отмечает издание.

В начале мая в ОАЭ сообщили, что четыре иностранных грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны. Впоследствии в Саудовской Аравии заявили, что на главный нефтепровод королевства была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.

Эр-Рияд и Вашингтон не исключили причастности Тегерана к описываемым событиям.

В свою очередь, в Иране неоднократно подчёркивали, что не имеют отношения к произошедшему.