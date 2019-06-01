Первый камень в основание канатной дороги из Приамурья в Китай заложат в 2019 году

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Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что первый камень в основание российско-китайской канатной дороги через реку Амур заложат до конца этого года.

«Этот год, 2019-й, будет посвящен проектированию. Первый камень мы заложим и подготовительные строительные работы. На конец 2021 года-первый квартал 2022 года намечено завершение строительства и ввод в эксплуатацию канатной дороги», — приводит РИА Новости слова Орлова.

Он отметил, что камень будет заложен летом.

В 2015 году премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить российско-китайское межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги Благовещенск — Хэйхэ.

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