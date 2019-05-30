Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

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Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в сирийском Идлибе.
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Идлибе
  • РИА Новости

«Продолжено обсуждение ситуации в Сирии. Отмечена важность наращивания совместной работы в целях стабилизации в провинции Идлиб, включая принятие эффективных мер по нейтрализации террористических группировок», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также главы государств затронули сотрудничество в военно-технической сфере.

Первое заседание российско-турецкой рабочей группы по сирийской зоне деэскалации в Идлибе прошло в Анкаре 16—17 мая

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