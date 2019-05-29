Катар примет участие в саммите стран Персидского залива
- Reuters
«Премьер-министр и министр внутренних дел Катара шейх Абдалла бен Насер Аль Тани будет представлять Катар на чрезвычайном саммите в Мекке», — приводит РИА Новости сообщение МИД Катара.
В марте эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе, где должен был произнести речь.
В начале июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.