Катар примет участие в саммите стран Персидского залива

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Катар впервые с момента введения блокады со стороны соседних государств примет участие на высоком уровне в саммите стран Персидского залива в Саудовской Аравии.
Катар примет участие в саммите стран Персидского залива
  • Reuters

«Премьер-министр и министр внутренних дел Катара шейх Абдалла бен Насер Аль Тани будет представлять Катар на чрезвычайном саммите в Мекке», — приводит РИА Новости сообщение МИД Катара.

В марте эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе, где должен был произнести речь.

В начале июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. 

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