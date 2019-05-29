Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции
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- РИА Новости
«Эта встреча действительно состоялась, они имели возможность поговорить в кулуарах. И обсудили они вопросы интеграции, продвижения интеграции в рамках Союзного государства. И приняли решение поручить правительствам проработать и сверить вот эти встречные планы действий по пути углубления интеграции до 21 июня», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Кроме того, лидеры условились после обсуждения правительствами включиться в эту тему, добавил Песков.
Ранее белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что позиции Минска и Москвы по поводу дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%.