Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.
Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Эта встреча действительно состоялась, они имели возможность поговорить в кулуарах. И обсудили они вопросы интеграции, продвижения интеграции в рамках Союзного государства. И приняли решение поручить правительствам проработать и сверить вот эти встречные планы действий по пути углубления интеграции до 21 июня», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, лидеры условились после обсуждения правительствами включиться в эту тему, добавил Песков.

Ранее белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что позиции Минска и Москвы по поводу дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%.

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