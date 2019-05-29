СМИ: США могут перестать обучать турецких лётчиков пилотированию F-35

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Американские власти изучают вариант приостановки обучения турецких пилотов навыкам управления истребителями F-35.
СМИ: США могут перестать обучать турецких лётчиков пилотированию F-35
  • © REUTERS/U.S. Air Force

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение связано с планами Турции закупить российские ЗРК С-400.

Собеседники добавили, что окончательное решение по данному вопросу ещё не принято.

Как отмечает агентство, турецкие пилоты проходят обучение также на авиабазе Luke в Аризоне. Пока неизвестно, будет ли решение о приостановке тренировок означать, что им придётся покинуть страну или же они смогут остаться на базе до принятия окончательного решения.

Ранее замминистра обороны США Эллен Лорд заявила, что Вашингтон рассматривает возможность замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика F-35 в связи с желанием Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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