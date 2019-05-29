США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

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Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью. Соответствующий список составил Международный институт управленческого развития.

Отмечается, что в этом году первое место в рейтинге досталось Сингапуру. Возглавить список стране удалось благодаря наличию квалифицированной рабочей силы, технологической инфраструктуре и другим показателям.

Второе место в рейтинге досталось Гонконгу.

«Первоначальный импульс укрепления доверия к первой волне налоговой политики президента Дональда Трампа в США, похоже, исчез. Несмотря на то что страна всё ещё задает глобальные темпы роста уровня инфраструктуры и экономических показателей, на конкурентоспособность крупнейшей экономики мира повлияли более высокие цены на топливо, более низкий экспорт высокотехнологичных товаров и колебания стоимости доллара», — указывается в пресс-релизе института.

Уточняется, что Россия заняла 45-е место в списке, как и в прошлом году.

В апреле в Международном валютном фонде оценили экономическую ситуацию в России.

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