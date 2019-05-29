Зурабишвили заявила, что ничто не помешает Грузии на пути в Евросоюз

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила мнение, что ничто не помешает Грузии на пути в Евросоюз.

«На пути к Евросоюзу нас ничто не приостановит, поэтому нам нужно много путей, которые привлекут больше Европы в Грузию и покажут, что такое Грузия. Культурные маршруты, это очень интересный инструмент, чтобы показать туристам себя, европейцам и не только европейцам», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление Зурабишвили сделала во время своего высутпления на мероприятии «Культурный маршрут – Грузия, Европа».

Ранее Зурабишвили заявила, что Грузия «практически стоит на пороге НАТО».