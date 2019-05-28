Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.

«Мы направили китайцам развёрнутую ноту, где попросили объяснить, на чём основываются новые меры, есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то статьи закона, от которых мы могли бы отталкиваться», — цитирует ТАСС Колышкина.

Он отметил, что в ноте запрашиваются «критерии компрометирующей информации, основания для проверки телефонов, является ли это нововведением, и если да, то почему о нём не было своевременно сообщено».

Ранее генконсульство России в Гуанчжоу сообщило, что Китай ввёл выборочные проверки сотовых телефонов при въезде в страну через Гуанчжоу.