Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

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Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде
  • © pixabay.com

«Мы направили китайцам развёрнутую ноту, где попросили объяснить, на чём основываются новые меры, есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то статьи закона, от которых мы могли бы отталкиваться», — цитирует ТАСС Колышкина.

Он отметил, что в ноте запрашиваются «критерии компрометирующей информации, основания для проверки телефонов, является ли это нововведением, и если да, то почему о нём не было своевременно сообщено».

Ранее генконсульство России в Гуанчжоу сообщило, что Китай ввёл выборочные проверки сотовых телефонов при въезде в страну через Гуанчжоу.

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