Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

Основатель правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на его сына Питера.

По его словам, Бернштейн умер 27 мая в одной из больниц Манхэттена.

Бернштейн с 1966 по 1990 год был главой издательства Random House, публиковавшего работы многих американских авторов, а также советских диссидентов, таких как Андрей Сахаров, Елена Боннэр и Аркадий Шевченко.

В 1978 году он создал ряд правозащитных групп, которые через десять лет были объединены в одну — Human Rights Watch. Он был главой организации до 1998 года.

Ранее в США умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.