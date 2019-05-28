Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
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По его словам, Бернштейн умер 27 мая в одной из больниц Манхэттена.
Бернштейн с 1966 по 1990 год был главой издательства Random House, публиковавшего работы многих американских авторов, а также советских диссидентов, таких как Андрей Сахаров, Елена Боннэр и Аркадий Шевченко.
В 1978 году он создал ряд правозащитных групп, которые через десять лет были объединены в одну — Human Rights Watch. Он был главой организации до 1998 года.
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