Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

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Основатель правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн умер в США в возрасте 96 лет. Об этом информирует газета The New York Times со ссылкой на его сына Питера.
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
  • © New York University School of Law / law.nyu.edu

По его словам, Бернштейн умер 27 мая в одной из больниц Манхэттена. 

Бернштейн с 1966 по 1990 год был главой издательства Random House, публиковавшего работы многих американских авторов, а также советских диссидентов, таких как Андрей Сахаров, Елена Боннэр и Аркадий Шевченко.

В 1978 году он создал ряд правозащитных групп, которые через десять лет были объединены в одну — Human Rights Watch. Он был главой организации до 1998 года.

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