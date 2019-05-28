Россия призывает к полному выводу иностранных войск из Афганистана

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана.
Россия призывает к полному выводу иностранных войск из Афганистана
  • © NATO / Sgt. Joe Parrish

«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения», — заявил Лавров.

Он отметил, что «единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами».

«Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб совершит визит в Россию 17 июня

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