Россия призывает к полному выводу иностранных войск из Афганистана

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана.

«Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения», — заявил Лавров.

Он отметил, что «единственный возможный путь урегулирования — достижение мира политико-дипломатическими средствами».

«Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб совершит визит в Россию 17 июня.