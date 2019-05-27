Чихающий кот Эллиот из Британии не может найти хозяев из-за недуга
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По данным издания, хозяева кота отказались от него из-за аллергии на шерсть животного.
По словам представителей учреждения, в котором в настоящее время находится Эллиот, шансы на то, что кот найдёт новый дом в ближайшей перспективе, невелики из-за его болезни.
Отмечается, что многие потенциальные хозяева опасаются крупных трат на лекарства, необходимые животному, что, в свою очередь, может сказаться на семейном бюджете.
По словам хозяйки приюта, Эллиот — очень ласковый и «очаровательный парень».
Она не исключила, что в случае, если кота заберут из учреждения, его состояние улучшится, так как он перестанет испытывать стресс и будет иметь возможность выходить на улицу.
В январе сообщалось, что Митци — одну из самых толстых кошек в британском Плимуте — в четвёртый раз вернули в приют.