Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список. Об этом заявил основатель и исполнительный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй.

«Прежде всего, такое не произойдёт. Во-вторых, если такое произойдёт, то я первый выражу протест», — сказал Чжэнфей в интервью Bloomberg.

Он отметил, что Apple — это ведущая компания в мире, и, по его словам, «без неё не было бы мобильного интернета».

20 мая Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию.