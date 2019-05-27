Экзитпол: партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии

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Правая партия «Лига» лидирует на выборах в Европарламент в Италии.

Об этом информирует AFP со ссылкой на данные экзитполов.

Ранее глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» рассказал о политике в отношении России после выборов в Европарламент.

С 23 по 26 мая в странах ЕС состоялись выборы в Европарламент. От каждого члена Евросоюза в общий законодательный орган будут выбраны депутаты национальных партий, как правило, объединённых в общеевропейские коалиции — европейские партии.

Подробнее — в материале RT.

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