В Брюсселе задержали около 20 участников акции «жёлтых жилетов»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Брюсселе около 20 человек, участвовавших в несанкционированной акции движения «жёлтых жилетов».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление полиции по центральному округу Иксель.

Как указывает агентство, ранее полицейские блокировали несколько сотен участников демонстрации в районе северного вокзала и применили против них баллончики со слезоточивым спреем.

25 мая во Франции состоялась 28-я протестная акция «жёлтых жилетов». Как заявили сами активисты, по всей стране в демонстрациях приняли участие более 35 тыс. человек. Министерство внутренних дел Франции заявило о 12,5 тыс. протестующих.