В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8,0. Об этом информирует Геологическая служба США.
- © Global Look Press
Эпицентр подземных толчков находился в 80 км к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.
Очаг землетрясения залегал на глубине 115 км.
Ранее у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1.
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