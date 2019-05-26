В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8,0. Об этом информирует Геологическая служба США.

© Global Look Press

Эпицентр подземных толчков находился в 80 км к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг землетрясения залегал на глубине 115 км. Ранее у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1.