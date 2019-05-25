Путин направил поздравление африканским лидерам

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Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и глав правительств африканских стран с Днём Африки.
Путин направил поздравление африканским лидерам
  • РИА Новости

«Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки — праздника, символизирующего единство и взаимовыручку народов вашего континента, их стремление к независимости, миру и процветанию», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что страны Африки движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, а также играют всё более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

«В России всемерно поддерживают усилия африканских партнёров, направленные на урегулирование локальных конфликтов и кризисов, противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности, другим вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности», — подчеркнул президент.

Путин выразил надежду, что саммит Россия — Африка, а также экономический форум в октябре в Сочи послужат качественному наращиванию российско-африканских отношений.

Ранее стало известно, что Россия направит военных специалистов в Конго.

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