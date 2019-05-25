Армия Хафтара продвигается к югу и востоку Триполи

Директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвигается к югу и востоку Триполи.

«Ливийская армия и её военные части продвигаются из всех боевых позиций к югу и востоку от столицы Триполи при поддержке Военно-воздушных сил Ливии», — цитирует РИА Новости аль-Убейди.

Ранее в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека.

18 апреля стало известно, что военная генпрокуратура правительства национального согласия Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя как собиратель земель и взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.