Армия Хафтара продвигается к югу и востоку Триполи
«Ливийская армия и её военные части продвигаются из всех боевых позиций к югу и востоку от столицы Триполи при поддержке Военно-воздушных сил Ливии», — цитирует РИА Новости аль-Убейди.
Ранее в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека.
18 апреля стало известно, что военная генпрокуратура правительства национального согласия Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что Хафтар позиционирует себя как собиратель земель и взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.