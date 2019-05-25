Моряки с задержанного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Российский экипаж сухогруза Streamline, задержанного в Стамбуле с июня 2018 года сошли на берег и отправились в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице российского генкосульства в Facebook.

«Шесть российских моряков, находившихся фактически в плену почти год на сухогрузе «Стримлайн», 24 мая наконец-то смогли сойти на берег и отправиться на родину», — сообщили в дипмиссии.

В генкосульстве отметили, что моряки «стали заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном».

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги предыдущего владельца.