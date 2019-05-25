Глава ПАСЕ прокомментировала взрыв в Лионе

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье прокомментировала взрыв в Лионе. Об этом сообщается на сайте организации.

«Я хотела бы выразить сочувствие и солидарность раненым и их семьям, а также народу Лиона и французским властям. Кто бы ни нёс ответственность за этот взрыв, мы вместе будем сопротивляться их попытке создать страх и разделение, путем развития демократического и единого общества», — заявила Паскье.

Ранее на улице в Лионе произошёл взрыв, в результате которого пострадали около десяти человек. Как отметили в СМИ, взорвался заминированный свёрток.

Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.

Как сообщают СМИ, по последним данным в результате инцидента пострадали 13 человек.