Оппозиция Венесуэлы заявила о контроле над зданием посольства в США
- Reuters
«Наше посольство свободно. Конец диктатуры приближается», — написал Веккьо в своём Twitter.
Он также уточнил, что в настоящее время проводится оценка ущерба, который якобы нанесли американские активисты — сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, долгое время занимавшие здание посольства.
По словам Веккьо, размер ущерба значительный, оппозиции потребуется время для полного восстановления здания дипмиссии.
В середине мая суд Колумбии принял решение об условном освобождении четырёх арестованных у венесуэльского посольства активистов.