Оппозиция Венесуэлы заявила о контроле над зданием посольства в США

Представитель лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо Карлос Веккьо заявил, что его сторонники взяли под контроль здание посольства страны в Вашингтоне.

«Наше посольство свободно. Конец диктатуры приближается», — написал Веккьо в своём Twitter.

Он также уточнил, что в настоящее время проводится оценка ущерба, который якобы нанесли американские активисты — сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, долгое время занимавшие здание посольства.

По словам Веккьо, размер ущерба значительный, оппозиции потребуется время для полного восстановления здания дипмиссии.

В середине мая суд Колумбии принял решение об условном освобождении четырёх арестованных у венесуэльского посольства активистов.