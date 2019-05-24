В венесуэльской тюрьме из-за беспорядков погибли более 20 заключённых

В одной из колоний в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы произошли беспорядки. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 23 заключённых и ранены 14 сотрудников полиции.

Reuters

Об этом сообщает El Nacional. Отмечается, что для урегулирования ситуации были задействованы силы Национальной полиции. В конце мая осуждённые за участие в террористической организации «Исламское государство»* устроили бунт в колонии в пригороде Душанбе. При этом были убиты три надзирателя колонии и 29 заключённых. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.