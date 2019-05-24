В венесуэльской тюрьме из-за беспорядков погибли более 20 заключённых

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В одной из колоний в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы произошли беспорядки. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 23 заключённых и ранены 14 сотрудников полиции.
В венесуэльской тюрьме из-за беспорядков погибли более 20 заключённых
  • Reuters

Об этом сообщает El Nacional.

Отмечается, что для урегулирования ситуации были задействованы силы Национальной полиции.

В конце мая осуждённые за участие в террористической организации «Исламское государство»* устроили бунт в колонии в пригороде Душанбе

При этом были убиты три надзирателя колонии и 29 заключённых.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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