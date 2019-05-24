В венесуэльской тюрьме из-за беспорядков погибли более 20 заключённых
- Reuters
Об этом сообщает El Nacional.
Отмечается, что для урегулирования ситуации были задействованы силы Национальной полиции.
В конце мая осуждённые за участие в террористической организации «Исламское государство»* устроили бунт в колонии в пригороде Душанбе.
При этом были убиты три надзирателя колонии и 29 заключённых.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.