Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него

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Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
  • Reuters

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, почему наделил генпрокурора Уильяма Барра правом рассекретить обстоятельства начала расследований.

«Он просмотрит множество документов, какие-то покажутся ему интересными, а какие-то нет. Люди просили меня в течение года рассекретить (документы. — RT), так что то, что я сделал, — рассекретил всё. Я надеюсь, он обратит внимание на Великобританию, на Австралию и Украину. Надеюсь, он посмотрит на все, потому что была попытка обмана против нашей страны... Кто-то должен докопаться до истины», — заявил Трамп во время общения с журналистами. Видео с его выступлением опубликовал Politico.

Ранее Рудольф Джулиани, адвокат Трампа, заявил, что отменил свой визит в Киев из-за вероятности встречи с «врагами США» и «врагами президента».

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