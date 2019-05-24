Трамп прокомментировал решение Мэй уйти в отставку

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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал заявление британского премьер-министра Терезы Мэй об отставке.
Трамп прокомментировал решение Мэй уйти в отставку
  • Reuters

«Мне очень жаль Терезу. Она мне так нравится», — сказал Трамп во время общения с журналистами. Его слова приводит The Washington Times.

Президент добавил, что увидится с Мэй во время визита в Великобританию, который намечен на 3—5 июня.

Ранее Мэй заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вклад Терезы Мэй в развитие отношений Лондона и Москвы.

В свою очередь, сенатор Андрей Климов, комментируя телеканалу «360» произошедшее, отметил, что новый глава британского правительства должен почувствовать себя более свободным в вопросе отношений России и Великобритании.

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