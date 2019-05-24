Посольство США в России прокомментировало продление ареста Уилану

Посольство США в России прокомментировало продление ареста Пола Уилана, который обвиняется российскими властями в шпионаже. Американские дипломаты призвали позволить им встретиться с подозреваемым.

«Мы призываем российские власти позволить нашим консульским работникам немедленно встретиться с Полом Уиланом, чтобы мы могли напрямую поговорить с ним о его безопасности и состоянии», — рассказала РИА Новости пресс-секретарь посольства Андреа Калан.

В Twitter дипмиссии отметили, что «было бы более человечным отпустить его домой к пожилым родителям».

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 29 августа заключение под стражей Пола Уилана.

Уилан в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в его адрес угрозах.

В конце декабря 2018 года в ведомстве сообщили, что Уилан был задержан в Москве при проведении шпионской акции.

Впоследствии американец был арестован. Последний раз срок его ареста был продлён до 28 мая.