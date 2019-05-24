Посольство США в России прокомментировало продление ареста Уилану
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- РИА Новости
«Мы призываем российские власти позволить нашим консульским работникам немедленно встретиться с Полом Уиланом, чтобы мы могли напрямую поговорить с ним о его безопасности и состоянии», — рассказала РИА Новости пресс-секретарь посольства Андреа Калан.
В Twitter дипмиссии отметили, что «было бы более человечным отпустить его домой к пожилым родителям».
Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 29 августа заключение под стражей Пола Уилана.
Уилан в ходе заседания Лефортовского суда Москвы рассказал о поступающих в его адрес угрозах.
В конце декабря 2018 года в ведомстве сообщили, что Уилан был задержан в Москве при проведении шпионской акции.
Впоследствии американец был арестован. Последний раз срок его ареста был продлён до 28 мая.