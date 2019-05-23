Москва и Ханой подписали программу сотрудничества

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Тюнг подписали программу сотрудничества на 2019—2021 годы. Это произошло во время визита в российскую столицу вьетнамской правительственной делегации.

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Стороны намерены поддерживать хозяйствующие субъекты в установлении взаимовыгодных бизнес-контактов, передаёт «Вечерняя Москва». Отмечается, что документ предусматривает обмен опытом, знаниями и информацией по основным направлениям социальной сферы и городского хозяйства. В частности, это касается развития комплекса общественного транспорта, науки, здравоохранения, охраны окружающей среды. Как передаёт портал мэра и правительства, в конце ноября — начале декабря 2019 года в Ханое пройдут Дни Москвы. Ранее «Реальное время» передавало, что член Госсовета КНР, член ЦК КПК Ван Юн совершил визит на Казанский вертолётный завод.