Москва и Ханой подписали программу сотрудничества

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Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Тюнг подписали программу сотрудничества на 2019—2021 годы. Это произошло во время визита в российскую столицу вьетнамской правительственной делегации.
Москва и Ханой подписали программу сотрудничества
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Стороны намерены поддерживать хозяйствующие субъекты в установлении взаимовыгодных бизнес-контактов, передаёт «Вечерняя Москва».

Отмечается, что документ предусматривает обмен опытом, знаниями и информацией по основным направлениям социальной сферы и городского хозяйства.

В частности, это касается развития комплекса общественного транспорта, науки, здравоохранения, охраны окружающей среды.

Как передаёт портал мэра и правительства, в конце ноября — начале декабря 2019 года в Ханое пройдут Дни Москвы.

Ранее «Реальное время» передавало, что член Госсовета КНР, член ЦК КПК Ван Юн совершил визит на Казанский вертолётный завод.

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