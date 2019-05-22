Блогерам в «ознакомительной поездке» ЕС рассказали о «попытке» России дестабилизировать демократию

Европейская комиссия организовала для популярных блогеров YouTube и Instagram, которые специализируются на современной политике, «ознакомительную поездку», цель которой заключалась в том, чтобы убедить их «больше рассказывать о Европе», создавая позитивный образ вокруг ЕС.

В число участников поездки вошли представители YouTube-канала Le Fil d'Actu («Новостной поток») Татьяна Вантоз и Томми Лассер. В интервью RT France они рассказали о мероприятии.

«Под конец у меня было впечатление, как будто мы попали в «1984» или СССР, где чиновники, вооружившись своими благими намерениями... объясняют нам, что «дезинформация — это подтверждённые и реальные факты, используемые для реализации определённых политических мотивов, идущих вразрез с политикой, за которую выступает Европейский союз», — сказала Татьяна Вантоз.

По её словам, ей объяснили, что «всё это организовано Россией», чтобы «дестабилизировать демократию».

«Но, к счастью, европейская демократия сильнее и французские спецы сильнее. Ведь Россия уже пыталась дестабилизировать кампанию Эммануэля Макрона, но Макрон всё равно победил», — приводит она доводы, представленные блогерам в ходе этой поездки.

Как уточняется, в программу мероприятия входили визиты в европейские институты и семинары, направленные на «тщательный разбор» распространённых мнений о ЕС.