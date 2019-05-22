В Госдепе назвали «позитивными» переговоры Путина и Лаврова с Помпео
- РИА Новости
«Мы тесно работаем с нашими партнёрами для достижения этой цели, предлагая поэтапное осуществление деэскалации и политического процесса в соответствии с резолюцией 2254. Например, об этом шла речь в ходе недавней чрезвычайно позитивной встречи с Путиным и министром иностранных дел Лавровым», — цитирует его ТАСС.
14 мая в Сочи Путин провёл переговоры с Помпео, впервые приехавшим в Россию в качестве госсекретаря США.
Стороны обсудили международные вопросы, в частности конфликт в Сирии и отношения с Ираном. Путин и Помпео также затронули вопрос о возможном проведении переговоров президентов двух стран на саммите G20 в Японии в конце июня. По итогам встречи обе стороны заявили о готовности налаживать отношения.
Подробнее о встрече — в материале RT.