В Госдепе назвали «позитивными» переговоры Путина и Лаврова с Помпео

Переговоры российского лидера Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео в Сочи по поводу ситуации в Сирии были чрезвычайно позитивными. Об этом заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей.

«Мы тесно работаем с нашими партнёрами для достижения этой цели, предлагая поэтапное осуществление деэскалации и политического процесса в соответствии с резолюцией 2254. Например, об этом шла речь в ходе недавней чрезвычайно позитивной встречи с Путиным и министром иностранных дел Лавровым», — цитирует его ТАСС.

14 мая в Сочи Путин провёл переговоры с Помпео, впервые приехавшим в Россию в качестве госсекретаря США.

Стороны обсудили международные вопросы, в частности конфликт в Сирии и отношения с Ираном. Путин и Помпео также затронули вопрос о возможном проведении переговоров президентов двух стран на саммите G20 в Японии в конце июня. По итогам встречи обе стороны заявили о готовности налаживать отношения.

Подробнее о встрече — в материале RT.