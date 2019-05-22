В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России

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В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане. Как отметили дипломаты, 12 человек были доставлены в больницу.
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
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«Сейчас нам известно о 20 пострадавших, некоторые из них в тяжёлом состоянии. 12 россиян и два человека с гражданством Армении доставлены в одну из клиник Сиены. Среди них нет детей. Ещё идёт проверка списков из других клиник, данные могут обновиться», — сообщили в посольстве.

22 мая в итальянской Сиене перевернулся автобус. Как заявляли в посольстве России, в его салоне, предположительно, находились российские граждане. 

В результате ДТП один человек погиб, ещё десять пострадали. Позднее было опубликовано видео с места аварии

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