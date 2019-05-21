Huawei ведёт диалог с Google по вопросам ограничений

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Компания Huawei находится в контакте с Google по вопросам развития ситуации c ограничениями, которые ввело в отношении китайского производителя Министерство торговли США.
Huawei ведёт диалог с Google по вопросам ограничений
  • Reuters

«Huawei, как компания, находится в постоянном контакте с Google, как с компанией, чтобы сделать ситуацию управляемой и наименее разрушительной для всех, насколько это возможно», — сказал РИА Новости менеджер по коммуникациям в ЕС Huawei Якуб Хера-Адамович.

По его словам, до недавних пор отношения Google и Huawei «были очень успешными», а в Брюсселе офисы компаний располагаются в одном здании.

20 мая Google частично приостановил сотрудничество с Huawei после указа лидера США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Позднее Минторг Соединённых Штатов выдал Huawei 90-дневную временную лицензию для возобновления деятельности в ограниченном режиме.

Гендиректор «Корпорации роботов» Игорь Никитин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию.

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