В Совфеде прокомментировали призыв не допустить возвращения России в ПАСЕ
- Reuters
По словам сенатора, вопрос возвращения России в ПАСЕ давно решён, и Украина никаким образом не сможет этому противостоять.
«Меня здесь разочаровывает другое. Киев по-прежнему продолжает ту линию, которая проводилась при президенте Порошенко», — отметил Джабаров.
Ранее Кулеба заявил, что в Совете Европы в настоящее время «активизировались циничные усилия протолкнуть возвращение России» в ассамблею.
16 мая Джабаров в беседе с НСН прокомментировал отказ главы украинского МИД Павла Климкина посетить заседание министров в Совете Европы, которое проходит в Хельсинки.