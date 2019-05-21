В Совфеде прокомментировали призыв не допустить возвращения России в ПАСЕ

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

По словам сенатора, вопрос возвращения России в ПАСЕ давно решён, и Украина никаким образом не сможет этому противостоять.

«Меня здесь разочаровывает другое. Киев по-прежнему продолжает ту линию, которая проводилась при президенте Порошенко», — отметил Джабаров.

Ранее Кулеба заявил, что в Совете Европы в настоящее время «активизировались циничные усилия протолкнуть возвращение России» в ассамблею.

16 мая Джабаров в беседе с НСН прокомментировал отказ главы украинского МИД Павла Климкина посетить заседание министров в Совете Европы, которое проходит в Хельсинки.