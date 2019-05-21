Министр финансов Франции заявил о беспрецедентной угрозе евро

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Министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил, что евро столкнулся с беспрецедентной угрозой.
Министр финансов Франции заявил о беспрецедентной угрозе евро
  • Reuters

«Евро находится под угрозой. Он никогда не подвергался такой угрозе», — цитирует главу Минфина AFP.

По его словам, существует риск возвращения финансового кризиса.

Ле Мэр связал эту ситуацию с торговыми войнами и политикой ряда европейских лидеров, которые хотят «исчезновения евро и возвращения к национальным валютам».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии у Европы альтернативы доллару. По его словам, де-факто доллар обладает международной экстерриториальностью из-за своей силы, и пока Европе не удалось сделать евро таким же сильным.

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