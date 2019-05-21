Huawei может выпустить осенью собственную ОС

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Китайская компания Huawei готовит к выпуску собственную операционную систему, её релиз может состояться осенью.
Huawei может выпустить осенью собственную ОС
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по потребительскому сектору компании Ричарда Юй.

«Самое раннее — этой осенью, а самое позднее — весной следующего года собственная ОС Huawei может появиться на рынке», — сказал он в эфире Phoenix Hong Kong.

20 мая Google частично приостановил сотрудничество с Huawei после указа лидера США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Позднее Минторг Соединённых Штатов выдал Huawei 90-дневную временную лицензию для возобновления деятельности в ограниченном режиме. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания способна справиться с ограничениями.

Генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию.

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