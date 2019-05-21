Шведский суд назвал дату слушаний по запросу о заочном аресте Ассанжа

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Окружной суд шведского города Уппсала 3 июня проведёт слушания по запросу прокуратуры о заочном задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Шведский суд назвал дату слушаний по запросу о заочном аресте Ассанжа
  • © Rob Pinney/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз суда.

Отмечается, что при определении даты слушания окружной суд принял во внимание то, «что стороне защиты должна быть предоставлена возможность проконсультироваться со своим клиентом».

Ранее прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.

Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT запрос прокуратуры.

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