Шведский суд назвал дату слушаний по запросу о заочном аресте Ассанжа

Окружной суд шведского города Уппсала 3 июня проведёт слушания по запросу прокуратуры о заочном задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз суда.

Отмечается, что при определении даты слушания окружной суд принял во внимание то, «что стороне защиты должна быть предоставлена возможность проконсультироваться со своим клиентом».

Ранее прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.

Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT запрос прокуратуры.