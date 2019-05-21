Генсек ОБСЕ надеется на скорое возобновление работы нормандского формата
- Reuters
«Я надеюсь, что дискуссии в нормандском формате вскоре возобновятся. Так процессу будет дан новый политический импульс, что также необходимо для дискуссий в рамках контактной группы», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, Гремингер заявил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели.
Ранее замглавы МИД России Григорий Карасин в беседе с «Известиями» оценил возможность подключения к нормандскому формату Великобритании и США.