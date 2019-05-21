Генсек ОБСЕ надеется на скорое возобновление работы нормандского формата

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду, что нормандский формат по урегулированию ситуации на Украине возобновит свою работу в ближайшее время.

«Я надеюсь, что дискуссии в нормандском формате вскоре возобновятся. Так процессу будет дан новый политический импульс, что также необходимо для дискуссий в рамках контактной группы», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Гремингер заявил, что намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие недели.

Ранее замглавы МИД России Григорий Карасин в беседе с «Известиями» оценил возможность подключения к нормандскому формату Великобритании и США.