Суд в Черногории вынес приговор двум россиянам по делу о путче
- РИА Новости
«Эдуард Шишмаков и Владимир Попов... умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, покушаться на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление страны в НАТО», — приводит РИА Новости заявление судьи Сузаны Мугоши.
По данным следствия, россияне якобы были организаторами попытки переворота в стране и обеспечивали остальных фигурантов дела материальной поддержкой и инструкциями.
Отмечается, что приговор был вынесен в отсутствие Шишмакова и Попова.