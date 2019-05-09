Суд в Черногории вынес приговор двум россиянам по делу о путче

Высший суд Черногории приговорил россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно по обвинению в подготовке государственного переворота.

«Эдуард Шишмаков и Владимир Попов... умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, покушаться на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление страны в НАТО», — приводит РИА Новости заявление судьи Сузаны Мугоши.

По данным следствия, россияне якобы были организаторами попытки переворота в стране и обеспечивали остальных фигурантов дела материальной поддержкой и инструкциями.

Отмечается, что приговор был вынесен в отсутствие Шишмакова и Попова.