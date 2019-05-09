Суд в Черногории вынес приговор двум россиянам по делу о путче

Короткая ссылка
Высший суд Черногории приговорил россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно по обвинению в подготовке государственного переворота.
Суд в Черногории вынес приговор двум россиянам по делу о путче
  • РИА Новости

«Эдуард Шишмаков и Владимир Попов... умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, покушаться на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление страны в НАТО», — приводит РИА Новости заявление судьи Сузаны Мугоши.

По данным следствия, россияне якобы были организаторами попытки переворота в стране и обеспечивали остальных фигурантов дела материальной поддержкой и инструкциями.

Отмечается, что приговор был вынесен в отсутствие Шишмакова и Попова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить