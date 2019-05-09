В США изъяли более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома

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Американская полиция изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что правоохранительные органы получили анонимное сообщение, что в доме в одном из престижных районов города незаконно изготавливается и продаётся оружие.

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ приехала провести обыск и в ходе него было обнаружено как огнестрельное оружие, так и оборудование для его производства.

Информации о задержанных в связи с данной находкой нет.

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