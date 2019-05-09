В США изъяли более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома

Американская полиция изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что правоохранительные органы получили анонимное сообщение, что в доме в одном из престижных районов города незаконно изготавливается и продаётся оружие.

Authorities seized more than 1,000 firearms from a Southern California home after getting an anonymous tip regarding illegal weapons sales in a posh area of Los Angeles. https://t.co/5SwtV2ahYbpic.twitter.com/gTSKWDeUWQ — ABC News (@ABC) 9 мая 2019 г.

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ приехала провести обыск и в ходе него было обнаружено как огнестрельное оружие, так и оборудование для его производства.

Информации о задержанных в связи с данной находкой нет.