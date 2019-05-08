Представитель Biman Airlines рассказал подробности ЧП с самолётом в Мьянме

Представитель авиакомпании Biman Airlines Шакил Мерадж в беседе с РИА Новости рассказал подробности инцидента с самолётом в международном аэропорту Янгон в Мьянме.

«Это не была жёсткая посадка. Наш самолёт приземлился в международном аэропорту Янгона в очень плохих погодных условиях, была гроза. Самолёт съехал со взлётно-посадочной полосы», — уточнил он.

По словам Мераджа, в настоящее время пассажиры и экипаж воздушного судна находятся в безопасности.

Он также добавил, что на борту самолёта находились 29 пассажиров, некоторые из них в результате ЧП получили травмы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек пострадали вследствие инцидента с самолётом Biman Airlines.