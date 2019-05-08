Пять человек погибли при взрыве у храма в пакистанском Лахоре

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По меньшей мере пять человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва вблизи храма Дата-Дарбар в пакистанском городе Лахоре (провинция Пенджаб), передаёт телеканал Geo TV.
Пять человек погибли при взрыве у храма в пакистанском Лахоре
  • Reuters
  • © Mohsin Raza

Сообщается, что среди жертв — трое полицейских, охранник и гражданское лицо.

По предварительным данным, целью атаки был автобус, перевозивший бойцов полицейского спецназа.

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