Юнкер: ЕC продолжит поддерживать проведение реформ на Украине

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Украины Пётр Порошенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Юнкер: ЕC продолжит поддерживать проведение реформ на Украине
  • Reuters

«Юнкер приветствовал свободные и демократические президентские выборы на Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе разговора Юнкер подтвердил, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины на пути реформ и европейской интеграции.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС будет продолжать оказывать Украине поддержку, в частности в процессе демократических преобразований и реформ.

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