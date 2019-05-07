Юнкер: ЕC продолжит поддерживать проведение реформ на Украине
- Reuters
«Юнкер приветствовал свободные и демократические президентские выборы на Украине, которые подтвердили приверженность государства европейским демократическим ценностям», — говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе разговора Юнкер подтвердил, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины на пути реформ и европейской интеграции.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС будет продолжать оказывать Украине поддержку, в частности в процессе демократических преобразований и реформ.