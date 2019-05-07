Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции
- © Pascal PAVANI / AFP
Об этом сообщает France 3.
Отмечается, что на место происшествия прибыла спецгруппа полиции Raid по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
По данным телеканала, мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые стояли в оцеплении. По предварительной информации, никто не пострадал.
О мотивах злоумышленника не сообщается.
В декабре 2018 года сообщалось, что в Чехии вооружённый мужчина захватил заложников в банке.