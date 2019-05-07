Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции

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Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции
  • © Pascal PAVANI / AFP

Об этом сообщает France 3.

Отмечается, что на место происшествия прибыла спецгруппа полиции Raid по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

По данным телеканала, мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые стояли в оцеплении. По предварительной информации, никто не пострадал. 

О мотивах злоумышленника не сообщается.

В декабре 2018 года сообщалось, что в Чехии вооружённый мужчина захватил заложников в банке.

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