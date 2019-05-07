В Германии открыли первый электрический автобан
- Reuters
Как отмечается, по отрезку на трассе между Вайтерштадтом и Мёрфельденом по нескольку раз в день будут проезжать электрогрузовики разных компаний.
К середине 2020 года планируется вывести на испытательную трассу пять фур на дизеле, оснащённых дополнительным электромотором.
К настоящему времени Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на разработку электрогрузовиков более €70 млн, проинформировали в ведомстве.
Ранее ФАН передавало, что на трассе М11 начнут тестировать первые беспилотные автомобили.