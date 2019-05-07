В Германии открыли первый электрический автобан

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Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии. Об этом сообщается на сайте гессенского дорожного ведомства, которое координирует проект.
В Германии открыли первый электрический автобан
  • Reuters

Как отмечается, по отрезку на трассе между Вайтерштадтом и Мёрфельденом по нескольку раз в день будут проезжать электрогрузовики разных компаний.

К середине 2020 года планируется вывести на испытательную трассу пять фур на дизеле, оснащённых дополнительным электромотором.

К настоящему времени Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на разработку электрогрузовиков более €70 млн, проинформировали в ведомстве. 

Ранее ФАН передавало, что на трассе М11 начнут тестировать первые беспилотные автомобили.

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